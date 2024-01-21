Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине
20 января российские военные атаковали акваторию и село Куцурубской громады в Николаевской области, а 21 января совершили беспилотный обстрел Снигиревской громады. О жертвах в результате атак не сообщалось.
Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет
Российские военные 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 365 снарядов и попав в жилые кварталы. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о жертвах не поступало.
Россияне дронами обстреляли общину на Днепропетровщине - ОВА
Российская армия атаковала общину Марганца в Никопольском районе Украины, используя беспилотники и артиллерию, разрушив пять домов и повредив другие сооружения. Более 11 000 домов остались без электричества, хотя обошлось без жертв.
Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб
Российские войска нанесли авиаудары с использованием беспилотников "шахед-136/131", один из которых был сбит украинской противовоздушной обороной. В результате продолжающегося конфликта более 140 населенных пунктов в разных регионах Украины подверглись артиллерийским обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям имущества.
Еще плюс 760 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 030 человек личного состава и 6181 танков.
За сутки произошло 80 боевых столкновений на фронте - Генштаб
За минувшие сутки на фронте в Украине произошло 80 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил. Силам обороны удалось отбить многочисленные вражеские атаки в нескольких регионах.
На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший
На железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд, в результате чего пострадал водитель легковушки. Причины аварии пока не установлены.
За сутки Силы обороны Украины нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли 9 авиационных ударов по силам противника, целями которых стали районы сосредоточения личного состава, военной техники, зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов и узел связи, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина успешно прошла первую половину отопительного сезона, имея достаточно ресурсов для его завершения. Несмотря на потенциальные чрезвычайные ситуации, страна может импортировать электроэнергию из-за рубежа, а также полагаться на свои значительные запасы газа, угля и ядерного топлива.
Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap
Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, а Северная Корея заявила, что готова его принять. Эта информация была передана по дипломатическим каналам, согласно сообщению Кремля.