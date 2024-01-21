Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине

В Николаевской области враг 20 января нанес удары по акватории и селу Куцурубской общины. Также в ночь на 21 января россияне нанесли удары дронами по Снигиревской общине. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, 20 января в 12:30 армия россии нанесла артиллерийские обстрелы по селу Дмитровка Куцурубской общины. Повреждены гараж и легковой автомобиль. Погибших и раненых нет.

Вчера в 12:31 артиллерийские обстрелы зафиксировали по акватории Куцурубской общины. Люди не травмировались.

В ночь на 21 января в Снигиревской общине в результате атаки российских беспилотников типа "Shahed-131/136" повреждены жилой дом и летняя кухня в частном секторе. Также произошло возгорание хозяйственной постройки, которое ликвидировали работники ГСЧС. Погибших и раненых нет.

Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии