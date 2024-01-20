Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии

Очаков и Куцурубская громада в Николаевской области ночью подверглись ударам российских войск из артиллерии, сообщил в субботу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Ким, вчера, 19 января, в 08:22, 20:51 и ночью, 20 января, в 00:25, 01:54, 03:02, 03:51, 04:50 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады.

В течение дня, 19 января, в 10:55, 11:55, 23:46 и ночью, 20 января, в 01:48, 03:50 враг совершил артиллерийские обстрелы по прибрежной территории и акватории города Очаков Очаковской громады, добавил глава ОГА.

Вчера днем, в 15:31, по его словам, еще один вражеский обстрел зафиксирован по акватории Очаковской громады.

Пострадавших во всех случаях нет, указал Ким.

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