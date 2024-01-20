Очаків та громаду на Миколаївщині росіяни вночі обстріляли з артилерії
Київ • УНН
Російська артилерія обстріляла Очаків та Куцурубську громаду в Миколаївській області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Очаків та Куцурубська громада у Миколаївській області вночі зазнали ударів російських військ з артилерії, повідомив у суботу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Як повідомив Кім, учора, 19 січня, о 08:22, 20:51 та вночі, 20 січня, о 00:25, 01:54, 03:02, 03:51, 04:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади.
Протягом дня, 19 січня, о 10:55, 11:55, 23:46 та вночі, 20 січня, о 01:48, 03:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії міста Очаків Очаківської громади, додав голова ОВА.
Учора вдень, о 15:31, з його слів, ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих в усіх випадках немає, вказав Кім.
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