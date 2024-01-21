В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА

На Харьковщине накануне во время обстрела села Песчаное погиб местный житель. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.

Детали

По данным Харьковской областной военной администрации россияне ударили по селу накануне вечером из артиллерии.

От полученных ранений погиб местный житель 1950 года рождения.

Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине

Дополнение

Утром УНН сообщал со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, о том, что российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск. В результате чего повреждены частные дома.