Російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ на Харківщині, пошкодивши житлові будинки

ukenru
29 березня, 17:57 • 104362 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123467 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121640 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159971 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135846 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131116 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143486 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145787 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388273 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172450 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
63 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 10144 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 19216 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 16081 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 24663 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 23301 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237253 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388271 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442854 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451126 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123462 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131906 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126026 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100211 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108855 перегляди
Актуальне
Російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ на Харківщині, пошкодивши житлові будинки

Російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ на Харківщині, пошкодивши житлові будинки

Київ • УНН

 • 41110 перегляди

Російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але постраждали кілька населених пунктів у цьому районі.

Російські окупанти сьогодні обстріляли Тищенівку та Вовчанськ в Харківській області. Пошкоджено  приватні будинки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.  

Image

Деталі

Синєгубов повідомив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.  

Сьогодні близько 02:00 ворог обстріляв с. Тищенівка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих. Близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.

- написав Синєгубов.

Він зазначив, що інформація про постраждалих не надходила.  

росіяни завдали 95 ударів по Запоріжжю, чоловік дістав поранення21.01.24, 09:10 • 33774 перегляди

Доповнення  

Російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня, автомобіль швидкої допомоги та будинки. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31