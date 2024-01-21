Російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ на Харківщині, пошкодивши житлові будинки
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але постраждали кілька населених пунктів у цьому районі.
Російські окупанти сьогодні обстріляли Тищенівку та Вовчанськ в Харківській області. Пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Синєгубов повідомив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.
Сьогодні близько 02:00 ворог обстріляв с. Тищенівка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих. Близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.
Він зазначив, що інформація про постраждалих не надходила.
росіяни завдали 95 ударів по Запоріжжю, чоловік дістав поранення21.01.24, 09:10 • 33774 перегляди
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Російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня, автомобіль швидкої допомоги та будинки.