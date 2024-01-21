росіяни завдали 95 ударів по Запоріжжю, чоловік дістав поранення
Київ • УНН
20 січня російські військові атакували 16 населених пунктів у Запоріжжі, поранивши місцевого мешканця. Регіон зазнав 95 артилерійських обстрілів, атак з безпілотників та РСЗВ, в результаті чого було зруйновано два житлових будинки.
Упродовж минуло доби, 20 січня, російські військові атакували 16 населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Запорізькій ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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Поранення отримав 71-річний місцевий житель Гуляйполя внаслідок російського артилерійського обстрілу.
Загалом армія РФ завдала 95 ударів по містах та селах Запорізької області:
- застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
- 26 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Лугівське, Новоандріївку, Роботине, Левадне й Полтавку;
- 62 рази з артилерії обстріляла Новодарівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Щербаки, Гуляйполе, Лобкове, Кам'янське, П'ятихатки та інші прифронтові населені пункти.
Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків
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