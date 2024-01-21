россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения

На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший

На железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд, в результате чего пострадал водитель легковушки. Причины аварии пока не установлены.