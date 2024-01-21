Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома
Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, в результате чего повреждены частные дома, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате обстрела никто не пострадал, но пострадали несколько населенных пунктов в этом районе.
Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район
Российские военные дважды атаковали границу Сумской области ночью, направляя минометы на Белопольскую громаду. Это произошло после предыдущего обстрела накануне, когда регион подвергся 17 обстрелам, зафиксировав 101 взрыв.
россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения
20 января российские военные атаковали 16 населенных пунктов в Запорожье, ранив местного жителя. Регион подвергся 95 артиллерийским обстрелам, атакам с беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены два жилых дома.
В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА
Киевская городская государственная администрация сообщила, что коммунальные службы задействовали 275 единиц снегоуборочной техники для очистки дорог и тротуаров города от гололеда, призвав водителей и пешеходов быть осторожными в условиях гололеда.
Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине
20 января российские военные атаковали акваторию и село Куцурубской громады в Николаевской области, а 21 января совершили беспилотный обстрел Снигиревской громады. О жертвах в результате атак не сообщалось.
Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет
Российские военные 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 365 снарядов и попав в жилые кварталы. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о жертвах не поступало.
Россияне дронами обстреляли общину на Днепропетровщине - ОВА
Российская армия атаковала общину Марганца в Никопольском районе Украины, используя беспилотники и артиллерию, разрушив пять домов и повредив другие сооружения. Более 11 000 домов остались без электричества, хотя обошлось без жертв.
Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб
Российские войска нанесли авиаудары с использованием беспилотников "шахед-136/131", один из которых был сбит украинской противовоздушной обороной. В результате продолжающегося конфликта более 140 населенных пунктов в разных регионах Украины подверглись артиллерийским обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям имущества.
Еще плюс 760 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 030 человек личного состава и 6181 танков.
За сутки произошло 80 боевых столкновений на фронте - Генштаб
За минувшие сутки на фронте в Украине произошло 80 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил. Силам обороны удалось отбить многочисленные вражеские атаки в нескольких регионах.