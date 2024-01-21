Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома

Российские оккупанты сегодня обстреляли Тищеновку и Волчанск в Харьковской области. Повреждены частные дома. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Синегубов сообщил, что артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района.

Сегодня около 02:00 враг обстрелял с. Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших. Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу КАБом. В результате обстрелов повреждены частные дома. - написал Синегубов.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

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Дополнение

Российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела повреждена больница, автомобиль скорой помощи и дома.