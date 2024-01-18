Окупанти вночі вдарили по Боровій на Харківщині: пошкоджена лікарня та "швидка"
Київ • УНН
Російські війська атакували село Борова Ізюмського району Харківської області, пошкодивши житлові будинки, лікарню та автомобіль швидкої допомоги.
Вночі російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня, автомобіль швидкої допомоги та будинки. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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"18 січня приблизно о 00:20 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лікарню та автомобілі швидкої допомоги. Попередньо, окупанти били по селищу з РСЗВ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
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