росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Куп‘янську на Харківщині: є загибла та поранені

російські війська сьогодні обстріляли Куп‘янськ Харківської області, влучили у багатоквартирний будинок. Відомо про одну загиблу та двох поранених, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.

Наразі служби продовжують огляд місць обстрілів.

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