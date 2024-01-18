росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Куп‘янську на Харківщині: є загибла та поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, влучивши в житловий будинок, внаслідок чого одна людина загинула і двоє отримали поранення.
російські війська сьогодні обстріляли Куп‘янськ Харківської області, влучили у багатоквартирний будинок. Відомо про одну загиблу та двох поранених, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки
За його словами, окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.
Наразі служби продовжують огляд місць обстрілів.
Атака рф на Чугуїв: кількість постраждалих зросла18.01.24, 09:09 • 25705 переглядiв