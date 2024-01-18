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росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Куп‘янську на Харківщині: є загибла та поранені

Київ • УНН

 • 26451 перегляди

Російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, влучивши в житловий будинок, внаслідок чого одна людина загинула і двоє отримали поранення.

російські війська сьогодні обстріляли Куп‘янськ Харківської області, влучили у багатоквартирний будинок. Відомо про одну загиблу та двох поранених, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

Окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ.  Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки

- написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.

Наразі служби продовжують огляд місць обстрілів.

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Тетяна Краєвська

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