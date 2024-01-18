Атака рф на Чугуїв: кількість постраждалих зросла

Російські війська минулої доби завдали ударів по 19 населених пунктах у Харківській області, внаслідок вечірнього обстрілу Чугуєва зросла кількість постраждалих, у Малому Бурлуку є загибла людина, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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За даними Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп'янського району;

"Учора близько 22:30 окупанти завдали два удари по місту Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці - повідомив Синєгубов у Telegram.

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Також, з його слів, близько 15:00 ворог завдав удару по селу Малий Бурлук Куп'янського району. "Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні, стан важкий. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення, постраждалу також доставили до лікарні", - повідомив Синєгубов.

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Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарчі будівлі, додав він.

Близько 13:45 ворог, за даними голови ОВА, обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено газопровід. Без постраждалих.

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О 15:00 окупанти КАБами здійснили обстріл біля села Федорівка Куп’янського району.

Близько 13:00 ворог з артилерії обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Постраждалих немає, вказав Синєгубов.

"ЗСУ відбили 6 атаки ворога біля Синьківки Куп'янського району", - зазначив голова ОВА.

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