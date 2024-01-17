Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру.
Російські окупанти сьогодні вчергове обстріляли Купʼянськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки, газова та водопровідна труби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Як повідомляється, 17 січня близько 13:00 та 13:30 окупанти вчергове обстріляли м. Купʼянськ. Ворог вдарив по місту з артилерії.
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше УНН повідомляв, що російські військові сьогодні вдарили КАБом по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє дітей, серед яких - 10-річний хлопчик.