Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области, повредив жилые дома и инфраструктуру.
Российские оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома, газовая и водопроводная трубы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Как сообщается, 17 января около 13:00 и 13:30 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Купянск. Враг ударил по городу из артиллерии.
В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее УНН сообщал, что российские военные сегодня ударили КАБом по селу Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получили двое детей, среди которых - 10-летний мальчик.
Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине: есть повреждения
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