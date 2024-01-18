Атака рф на Чугуев: количество пострадавших возросло

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по 19 населенным пунктам в Харьковской области, в результате вечернего обстрела Чугуева возросло количество пострадавших, в Малом Бурлуке есть погибший человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Окоп Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Гатище, Плетеневка Чугуевского района; Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Авиационным ударам врага подверглись Федоровка, Волчанск Чугуевского района; Табаевка, Песчаное Купянского района;

"Вчера около 22:30 оккупанты нанесли два удара по городу Чугуев. Тип вооружения устанавливается. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, которая работала оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих госпитализировали, состояние среднее. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь оказали на месте - сообщил Синегубов в Telegram.

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Также, по его словам, около 15:00 враг нанес удар по селу Малый Бурлук Купянского района. "В результате обстрела погибла 62-летняя женщина. 10-летний парень получил травматическую ампутацию нижней конечности, ребенка доставили в больницу, состояние тяжелое. 13-летняя девушка получила осколочное ранение, пострадавшую также доставили в больницу", - сообщил Синегубов.

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Повреждено административное здание, 6 жилых домов, хозяйственные постройки, добавил он.

Около 13:45 враг, по данным главы ОВА, обстрелял город Купянск. Поврежден газопровод. Без пострадавших.

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В 15:00 оккупанты КАБами осуществили обстрел возле села Федоровка Купянского района.

Около 13:00 враг из артиллерии обстрелял город Волчанск Чугуевского района. Пострадавших нет, указал Синегубов.

"ВСУ отбили 6 атак врага возле Синьковки Купянского района", - отметил глава ОВА.

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