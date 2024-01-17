Харьковщина: рф нанесла два удара по Чугуеву, погибла женщина

Армия рф атаковала Харьковскую область и нанесла два удара по Чугуеву. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, погибла женщина, передает УНН.

"Оккупанты нанесли 2 удара по Чугуеву. Предварительно - есть повреждения учебного заведения... Профильные службы продолжают осмотр мест попаданий", - сообщил Синегубов.

Впоследствии глава ОВА добавил, что в результате вражеского удара по Чугуеву погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной.

"Медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему", - резюмировал он.

Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: пострадали дети