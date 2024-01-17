Харківщина: рф завдала два удари по Чугуєву, загинула жінка

Армія рф атакувала Харківщину і завдала два удари по Чугуєву. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загинула жінка, передає УНН.

"Окупанти завдали 2 удари по Чугуєву. Попередньо - є пошкодження закладу освіти... Профільні служби продовжують огляд місць влучань", - повідомив Синєгубов.

Згодом голова ОВА додав, що унаслідок ворожого удару по Чугуєву загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні.

"Медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому", - резюмував він.

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