Харківщина: рф завдала два удари по Чугуєву, загинула жінка
Київ • УНН
російська армія двічі завдала ударів по Чугуєву, завдавши шкоди навчальному закладу та вбивши цивільну жінку.
Армія рф атакувала Харківщину і завдала два удари по Чугуєву. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загинула жінка, передає УНН.
"Окупанти завдали 2 удари по Чугуєву. Попередньо - є пошкодження закладу освіти... Профільні служби продовжують огляд місць влучань", - повідомив Синєгубов.
Згодом голова ОВА додав, що унаслідок ворожого удару по Чугуєву загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні.
"Медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому", - резюмував він.
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