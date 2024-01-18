россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые

российские войска сегодня обстреляли Купянск Харьковской области, попали в многоквартирный дом. Известно об одной погибшей и двух раненых, сообщает председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли удар по городу Купянск. В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Получили ранения 57-летний и 61-летний мужчины - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.

Сейчас службы продолжают осмотр мест обстрелов.

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