россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, попав в жилой дом, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.
российские войска сегодня обстреляли Купянск Харьковской области, попали в многоквартирный дом. Известно об одной погибшей и двух раненых, сообщает председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты нанесли удар по городу Купянск. В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Получили ранения 57-летний и 61-летний мужчины
По его словам, оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.
Сейчас службы продолжают осмотр мест обстрелов.
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россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые
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