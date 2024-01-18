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Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 09:55  •  15685 просмотра

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Российские войска атаковали село Боровая Изюмского района Харьковской области, повредив жилые дома, больницу и автомобиль скорой помощи.

Ночью российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела повреждена больница, автомобиль скорой помощи и дома. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

"18 января примерно в 00:20 российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, больница и автомобили скорой помощи. Предварительно, оккупанты били по поселку из РСЗО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

Дополнение

российские войска сегодня обстреляли Купянск Харьковской области, попали в многоквартирный дом. Известно об одной погибшей и двух раненых.

россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область18 январь 2024, 09:12 • 15898 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Окупанти вночі вдарили по Боровій на Харківщині: пошкоджена лікарня та "швидка"
Occupants attack Borova in Kharkiv region at night: hospital and ambulance damaged
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