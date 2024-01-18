Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"
Киев • УНН
Российские войска атаковали село Боровая Изюмского района Харьковской области, повредив жилые дома, больницу и автомобиль скорой помощи.
Ночью российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела повреждена больница, автомобиль скорой помощи и дома. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
"18 января примерно в 00:20 российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, больница и автомобили скорой помощи. Предварительно, оккупанты били по поселку из РСЗО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.
Дополнение
российские войска сегодня обстреляли Купянск Харьковской области, попали в многоквартирный дом. Известно об одной погибшей и двух раненых.
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Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"
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