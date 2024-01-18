Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"

Атака рф на Харьков 16 января: в больнице 12 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии

Ракетный обстрел Харькова 16 января привел к госпитализации 12 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших - две женщины в возрасте 39 и 43 лет, а также 77-летняя женщина с отравлением угарным газом.