россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область

российские военные за прошедшие сутки 19 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой области, в ночь на 18 января ударили из авиации по Авдеевске. Информация о пострадавших гражданских не поступала, однако есть повреждения, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в Покровском районе ночью Авдеевка подверглась нескольким вражеским авиаударам, повреждены по меньшей мере 3 дома. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и Константиновка, в Очеретинской - Новоселовка Первая. Кураховскую громаду россияне обстреляли из Ураганов.

В Краматорском районе в Лиманской громаде в результате вражеских атак разрушены два дома в Колодязях, повреждены три дома в Ивановке, обстреляны Торское и Заречное. Под огнем оказались окраины Константиновской громады.

Также, как сообщается, в Бахмутском районе в Звановской громаде страдают Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской - Раздоловка и Васюковка. В Северске повреждены дом и 2 админздания. В Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов и многоэтажка. Еще 1 дом поврежден в Торецке.

Информация о пострадавших гражданских за сутки не поступала - указал председатель ОВА.

Также сообщил, что с линии фронта за сутки было эвакуировано 60 человек, в том числе 9 детей.

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