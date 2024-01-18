россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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