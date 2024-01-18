росіяни вночі з авіації атакували Авдіївку, за добу 19 разів обстріляли Донеччину
Київ • УНН
Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти в Донецькій області, включаючи авіаудар по Авдіївці. Повідомляється про руйнування, але жертв серед цивільного населення немає.
російські військові минулої доби 19 разів відкривали вогонь по населених пунктах Донецької області, у ніч на 18 січня вдарили з авіації по Авдіївські. Інформація про постраждалих цивільних не надходила, однак є пошкодження, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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Як повідомляється, в Покровському районі вночі Авдіївка зазнала кількох ворожих авіаударів, пошкоджено щонайменше 3 будинки. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. Курахівську громади росіяни обстріляли з Ураганів.
В Краматорському районі у Лиманській громаді внаслідок ворожих атак зруйновані два будинки у Колодязях, пошкоджені три будинки в Іванівці, обстріляні Торське і Зарічне. Під вогнем опинились околиці Костянтинівської громади.
Також, як повідомляється, в Бахмутському районі у Званівській громаді потерпають Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і багатоповерхівка. Ще 1 будинок пошкоджено у Торецьку.
Інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила
Також повідомив, що з лінії фронту за добу було евакуйовано 60 людей, у тому числі 9 дітей.
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