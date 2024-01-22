Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая

В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов, под вечер атаковали Ольховатку, предварительно, ФАБ, в области есть погибший и раненая, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Колодязное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Враг нанес авиационные удары возле населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Чугуевского района; Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Ольховатка Купянского района.

Как сообщил Синегубов, вчера около 09:30 оккупанты обстреляли двумя КАБами город Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом. Без пострадавших.

В 12:15 враг нанес удар по селу Песчаное Купянского района. В результате обстрела погиб 74-летний мужчина, добавил он.

Около 19:00 и 20:30 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Тип вооружения - предварительно ФАБ. 74-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, состояние среднее - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в Ольховатке повреждены 6 жилых домов, магазин, здание предприятия

"ВСУ отбили 7 атак врага возле Синьковки Купянского района", - указал Синегубов.

В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА