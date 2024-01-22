Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая
Киев • УНН
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов, под вечер атаковали Ольховатку, предварительно, ФАБ, в области есть погибший и раненая, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По данным Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Колодязное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.
Враг нанес авиационные удары возле населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Чугуевского района; Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Ольховатка Купянского района.
Как сообщил Синегубов, вчера около 09:30 оккупанты обстреляли двумя КАБами город Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом. Без пострадавших.
В 12:15 враг нанес удар по селу Песчаное Купянского района. В результате обстрела погиб 74-летний мужчина, добавил он.
Около 19:00 и 20:30 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Тип вооружения - предварительно ФАБ. 74-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, состояние среднее
По его словам, в Ольховатке повреждены 6 жилых домов, магазин, здание предприятия
"ВСУ отбили 7 атак врага возле Синьковки Купянского района", - указал Синегубов.
В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА21 январь 2024, 10:48 • 33689 просмотров
Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА
Двое мирных жителей Донецкой области погибли и четверо получили ранения в результате вооруженной агрессии рф, сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации. С 24 февраля в Донецкой области погибли 1835 мирных жителей, еще 4488 получили ранения.
Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.
Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА
За минувшие сутки российские войска выпустили 453 снаряда по Херсонской области в 84 случаях, попав в жилые районы и объекты инфраструктуры, в частности школу и завод. Подразделения противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника.
На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия
Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Днепровском 22 января, что привело к обломкам и пожару на местном предприятии. Несмотря на повреждения здания, никто не пострадал.
Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады
В воскресенье российские войска обстреляли акваторию и береговую линию Очакова в Украине, жертв нет. Кроме того, противовоздушная оборона в Николаевской области уничтожила два вражеских беспилотника.
россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW
Российские войска продвинулись в Донецкой области, особенно к югу от Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны. Институт прогнозирует дальнейшую интенсификацию российской активности в этом районе, где, по сообщениям, сосредоточено более 40 000 человек.
В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб
За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.
Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР
22 января отмечается День Соборности Украины, установленный в 1999 году в честь Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 1919 года. Ежегодно в рамках празднования образуются живые цепи, символизирующие духовное единство страны.
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб
По данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины нанесли 9 авиаударов по скоплениям противника. Удары были нанесены по местам дислокации личного состава, вооружению, военной технике и системе противовоздушной обороны противника.