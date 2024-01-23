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Росія завдала масованого ракетного удару по Україні - Повітряні Сили

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні - Повітряні Сили

Київ • УНН

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23 січня Росія розпочала масовану атаку на Україну, використовуючи бомбардувальники Ту-95МС для запуску крилатих ракет, які перетнули кордон близько 6 ранку, піднявши повітряну тривогу по всій Україні. Перед цим, близько 5 ранку, Росія завдала удару по Харкову балістичними ракетами, що призвело до руйнування цивільної інфраструктури.

Зранку у вівторок, 23 січня, Росія завдала масованого удару по Україні. Бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети, близько 6 години ранку вони перетнули кордон і почала лунати повітряна тривога по всій країні. За повідомленням Повітряних сил, перші групи ракет залетіла через Сумщину у західному напрямку через Полтавську, Черкаську та Вінницьку області, передає УНН.

Деталі

Зазвичай під час подібних ударів Росії останнього місяця також відбувається пуск ракет з бомбардувальників Ту-22М3, а також аеробалістичних "Кинджалів" з Міг-31.

Група Ту-22М3 злетіла після 6 години ранку.

Доповнення

Перед пуском крилатих ракет близько 5 години ранку Росія завдала удару балістичними ракетами по Харкову, була ціла серія вибухів.

Як повідомив міський голова Харкова, є руйнування цивільної інфраструктури та житлового будинку.

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Лілія Подоляк

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