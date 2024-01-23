Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы
Киев • УНН
23 января Россия начала массированную атаку на Украину, используя бомбардировщики Ту-95МС для запуска крылатых ракет, которые пересекли границу около 6 утра, подняв воздушную тревогу по всей Украине. Перед этим, около 5 утра, Россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.
Утром во вторник, 23 января, Россия нанесла массированный удар по Украине. Бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты, около 6 часов утра они пересекли границу и начала раздаваться воздушная тревога по всей стране. По сообщению Воздушных сил, первые группы ракет залетели через Сумскую область в западном направлении через Полтавскую, Черкасскую и Винницкую области, передает УНН.
Детали
Обычно во время подобных ударов России последнего месяца также происходит пуск ракет с бомбардировщиков Ту-22М3, а также аэробаллистических "Кинжалов" с МиГ-31.
Группа Ту-22М3 взлетела после 6 часов утра.
Дополнение
Перед пуском крылатых ракет около 5 часов утра Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Харькову, была целая серия взрывов.
Как сообщил городской голова Харькова, есть разрушения гражданской инфраструктуры и жилого дома.
Воздушные Силы ВСУ нанесли 8 ударов по позициям рф и уничтожили российскую ракету Х-5922 январь 2024, 19:42 • 23599 просмотров
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы
23 января Россия начала массированную атаку на Украину, используя бомбардировщики Ту-95МС для запуска крылатых ракет, которые пересекли границу около 6 утра, подняв воздушную тревогу по всей Украине. Перед этим, около 5 утра, Россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.
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