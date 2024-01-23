Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы

Утром во вторник, 23 января, Россия нанесла массированный удар по Украине. Бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты, около 6 часов утра они пересекли границу и начала раздаваться воздушная тревога по всей стране. По сообщению Воздушных сил, первые группы ракет залетели через Сумскую область в западном направлении через Полтавскую, Черкасскую и Винницкую области, передает УНН.

Детали

Обычно во время подобных ударов России последнего месяца также происходит пуск ракет с бомбардировщиков Ту-22М3, а также аэробаллистических "Кинжалов" с МиГ-31.

Группа Ту-22М3 взлетела после 6 часов утра.

Дополнение

Перед пуском крылатых ракет около 5 часов утра Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Харькову, была целая серия взрывов.

Как сообщил городской голова Харькова, есть разрушения гражданской инфраструктуры и жилого дома.

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