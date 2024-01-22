Воздушные Силы ВСУ нанесли 8 ударов по позициям рф и уничтожили российскую ракету Х-59
Украинские военные нанесли восемь авиаударов по позициям противника, а также уничтожили российскую управляемую ракету Х-59. Эти атаки были частью широкомасштабных оборонительных мероприятий, во время которых украинские войска отбили 53 отдельные атаки противника.
В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане
Землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера произошло на границе Китая с Кыргызстаном и Казахстаном, вызвав подземные толчки, которые ощущались даже в Астане, Алматы и Бишкеке, что заставило людей эвакуироваться из многоэтажек.
Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к урегулированию проблемных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранительными органами.
Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины
Мужчина и две женщины были найдены мертвыми после пожара в квартире в Харьковской области. Предварительной причиной пожара было признано неосторожное обращение с огнем.
В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки
Российские военные вывозят технику с железнодорожного вокзала в оккупированном городе Евпатория в Крыму, говорится на видео, опубликованном "Крымским ветром". Как сообщается, информация была оперативно передана Вооруженным силам Украины.
Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин
В 2023 году украинские прокуроры вернули более 62 тысяч гектаров государственных земель, которые были отчуждены незаконно. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о многочисленных схемах незаконной передачи земли, отметив системную борьбу с земельными махинациями.
Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал Государственное бюро расследований за использование русского языка во время задержания подозреваемого Романа Гринкевича в Одессе.
Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование
Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу
Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.
Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область
российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию.