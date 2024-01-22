Воздушные Силы ВСУ нанесли 8 ударов по позициям рф и уничтожили российскую ракету Х-59

Украинская военная авиация нанесла 8 ударов по позициям врага, а ПВО уничтожила управляемую ракету россиян Х-59. Об этом рассказали в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. - говорится в сообщении Генштаба.

Детали

Военные также рассказали, что в течение текущих суток подразделениями ракетных войск и артиллерии нанесли задали удар по пункту управления врага, и уничтожили одну артиллерийскую систему, и одну радиолокационную станцию противника.

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В общем россияне нанесли два ракетных и 41 авиационный удар, и совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Из-за российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Дополнительно

По данным Генштаба в понедельник наши защитники отбили 53 атаки врага. Российские захватчики активно наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того осуществили несколько неудачных попыток улучшить тактическое положение на юге Украины.

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В частности, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Тернов Донецкой области и еще 4 атаки неподалеку Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак вблизи Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

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На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага неподалеку Роботино Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

На Херсонском направлении в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.