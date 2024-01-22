Удар по Краматорску: количество раненых увеличилось до двух

Из-за утреннего ракетного удара по Краматорску погиб один человек, и еще два получили ранения. Уточненные данные о жертвах обстрела сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 погибший и 2 раненых - такова уточненная информация по удару по Краматорску. Раненые получили необходимую медицинскую помощь и не нуждаются в стационарном лечении. - сообщил Филашкин.

Детали

Филашкин текущий, что утром россияне выпустили по городу осколочно-фугасную ракету "Искандер". При этом были повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной инфраструктуры.

Обстоятельства этого преступления тщательно документируют правоохранители.

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Напомним

Российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области сегодня утром. В результате атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Отмечалось, что на месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранения получила его 31-летняя дочь.