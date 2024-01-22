Удар по Краматорську: кількість поранених збільшилась до двох
Київ • УНН
За повідомленнями, внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська російськими військами одна людина загинула і двоє отримали поранення. Ракетний обстріл був здійснений осколково-фугасною ракетою "Іскандер", в результаті чого було пошкоджено декілька будівель та об'єктів інфраструктури.
Через ранковий ракетний удар по Краматорську загинула одна людина, та ще дві зазнали поранень. Уточнені дані щодо жертв обстрілу повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
1 загиблий і 2 поранених — така уточнена інформація щодо удару по Краматорську. Поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.
Деталі
Філашкін поточний, що зранку росіяни випустили по місту осколково-фугасну ракету "Іскандер". При цьому були пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури.
Обставини цього злочину ретельно документують правоохоронці.
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Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області сьогодні вранці. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення. Зазначалось, що на місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька.