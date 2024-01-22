МВС показали Куп’янськ після останнього обстрілу: ВІДЕО
Київ • УНН
Куп'янськ зазнав артилерійського обстрілу з боку росіян, що призвело до руйнувань і жертв. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення, були пошкоджені житлові будинки та торговий центр.
У МВС показали наслідки обстрілу Куп’янська, який росіяни обстріляли з артилерії сьогодні ввечері. Про це пише УНН із посиланням на дані правоохоронців.
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Правоохоронці також повідомили, що постраждали двоє людей, які перебували під час обстрілу в автівці.
Унаслідок удару зайнявся легковий автомобіль. … Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом
Крім того, в місті через обстріл пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад.
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Раніше УНН повідомляв із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова про те, що росіяни атакували Куп’янськ з артилерії. В результаті чого одна людина загинула і ще одна була поранена.