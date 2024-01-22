МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО

В МВД показали последствия обстрела Купянска, который россияне обстреляли из артиллерии сегодня вечером. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные правоохранителей.

Детали

Правоохранители также сообщили, что пострадали два человека, которые находились во время обстрела в машине.

В результате удара загорелся легковой автомобиль. ... Водитель машины погиб на месте. Еще один человек получил ранения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом - написали МВД под видео.

Кроме того, в городе из-за обстрела повреждены жилые дома и торговое заведение.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова о том, что россияне атаковали Купянск из артиллерии. В результате чего один человек погиб и еще один был ранен.