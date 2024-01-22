МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО
Купянск подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны россиян, что привело к разрушениям и жертвам. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, были повреждены жилые дома и торговый центр.
Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами
Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.
Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом
Полная луна встречается с небесными близнецами Кастором и Поллуксом.
"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники
Командующий аэроразведки Вооруженных Сил Украины объявил сбор средств в размере 50 миллионов гривен для закупки 50 систем радиоэлектронной разведки, эвакуационного оборудования и ударных беспилотников для различных подразделений ВСУ.
Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты
Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям безопасно обезвредили и уничтожили боеголовку от управляемой ракеты Х-59, найденную на кладбище в Днепровском районе.
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
По компетентной мобилизации отбор будет проводиться исключительно по специальностям и в дальнейшем мобилизованным не будут менять род деятельности, отметил "Мадьяр".
Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной
Совместная группа по разминированию между Болгарией, Румынией и Турцией может начать работу весной. Оперативная готовность зависит от ратификации соглашения Турцией.
россияне ударили по Херсону: есть пострадавший
Российские войска атаковали Херсон, в результате чего один человек получил взрывную травму и легкие ранения головы.
53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги
Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги. Почетную награду вручил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий
Правоохранители с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся материалов.