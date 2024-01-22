МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  222009 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  273565 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232164 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221511 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Новости по теме

МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО

Купянск подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны россиян, что привело к разрушениям и жертвам. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, были повреждены жилые дома и торговый центр.

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МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО

Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.

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Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами

Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

Полная луна встречается с небесными близнецами Кастором и Поллуксом.

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Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом

"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники

Командующий аэроразведки Вооруженных Сил Украины объявил сбор средств в размере 50 миллионов гривен для закупки 50 систем радиоэлектронной разведки, эвакуационного оборудования и ударных беспилотников для различных подразделений ВСУ.

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"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники

Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям безопасно обезвредили и уничтожили боеголовку от управляемой ракеты Х-59, найденную на кладбище в Днепровском районе.

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Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

По компетентной мобилизации отбор будет проводиться исключительно по специальностям и в дальнейшем мобилизованным не будут менять род деятельности, отметил "Мадьяр".

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

Совместная группа по разминированию между Болгарией, Румынией и Турцией может начать работу весной. Оперативная готовность зависит от ратификации соглашения Турцией.

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Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

Российские войска атаковали Херсон, в результате чего один человек получил взрывную травму и легкие ранения головы.

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россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги

Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги. Почетную награду вручил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги

В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий

Правоохранители с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся материалов.

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В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий