росіяни вранці вдарили по Краматорську на Донеччині: одна людина загинула, ще одна поранена
Київ • УНН
В результаті ранкового обстрілу російськими військами Краматорська Донецької області одна людина загинула і одна отримала поранення. Зброя, яка була використана під час нападу, наразі встановлюється.
російські війська сьогодні вранці обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську. росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо.
За його словами, на місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька.
"Навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини — все одно небезпечні. Загроза обстрілів є завжди", - вказав очільник ОВА.
Доповнення
Армія рф у ніч на 22 січня завдала ракетного удару по Мирнограду Донецької області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей, пошкоджені будинки та заклад освіти.