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Ворог вночі вдарив ракетами по Мирнограду на Донеччині: є поранені

Ворог вночі вдарив ракетами по Мирнограду на Донеччині: є поранені

Київ • УНН

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Російська армія завдала ракетного удару по Мирнограду в Донецькій області, поранивши двох людей і пошкодивши житлові будинки та навчальний заклад.

Армія рф у ніч на 22 січня завдала ракетного удару по Мирнограду Донецької області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей, пошкоджені будинки та заклад освіти. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини. 

Сьогодні після опівночі окупанти вдарили ракетами по Мирнограду. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, заклад освіти, автомобілі

- вказали в поліції.

Доповнення 

Крім того, 21 січня росіяни поцілили по Мирнограду двома ракетами "С-300". Тоді руйнувань зазнали будинок культури, адмінбудівля, 5 приватних будинків.

Загалом російські військові минулої доби завдали 21 удар по цивільному населенню Донеччини. Як повідомляється, під ударом перебували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, Селидове, Торецьк, селище Північне, села Бердичі, Зоряне, Предтечине, Птиче, Рай-Олександрівка.

Внаслідок атак пошкоджено 94 цивільних об’єкти – 47 житлових будинків, адмінбудівлі, будинок культури, заклади освіти, магазини, автошколу, автомийку, складське приміщення, гаражі, господарчі споруди, транспортні засоби, ЛЕП, газопровід. 

З "Градів" окупанти вдарили по Кураховому. Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна отримала поранення.  Внаслідок артилерійського обстрілу в Красногорівці одна цивільна особа загинула та одна зазнала поранень.

По місту Селидове росіяни завдали два ракетних удари. Пошкоджено 8 приватних та 2 багатоквартирних будинки, склад і гаражні приміщення, транспортні засоби, господарчі споруди, автошкола.

Дві ракети "С-300" ворожі війська спрямували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали  9 осель, навчальні заклади, магазин, об’єкт соціальної інфраструктури.

Авіаудар бомбою КАБ-500 російські загарбники завдали по Торецьку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад освіти.

Раніше УНН повідомляв, що у Донецькій області минулої доби внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення. 

Тетяна Краєвська

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