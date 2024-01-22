росіяни вбили ще двох жителів Донеччини - ОВА
Київ • УНН
Двоє мирних жителів Донеччини загинули і четверо отримали поранення внаслідок збройної агресії рф, повідомив Вадим Філашкін, голова Донецької обласної військової адміністрації. З 24 лютого в Донецькій області загинули 1835 мирних жителів, ще 4488 отримали поранення.
У Донецькій області минулої доби внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 21 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Кураховому і Красногорівці
Ще 4 людини в області, з його слів, за добу дістали поранення.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, як вказано, росіяни вбили 1835 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4488. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.