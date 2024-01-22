россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли двое мирных жителей, еще четверо получили ранения, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 21 января россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Курахово и Красногоровке - написал Филашкин в Telegram.

Еще 4 человека в области, по его словам, за сутки получили ранения.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 1835 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4488. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время точно неизвестно.