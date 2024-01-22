Враг ночью ударил ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые
Киев • УНН
Российская армия нанесла ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области, ранив двух человек и повредив жилые дома и учебное заведение.
Армия рф в ночь на 22 января нанесла ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека, повреждены дома и учебное заведение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Сегодня после полуночи оккупанты ударили ракетами по Мирнограду. Два человека получили ранения, повреждены 7 многоквартирных домов, учебное заведение, автомобили
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Кроме того, 21 января россияне попали по Мирнограду двумя ракетами "С-300". Тогда разрушениям подверглись дом культуры, админздание, 5 частных домов.
В целом российские военные за прошедшие сутки нанесли 21 удар по гражданскому населению Донецкой области. Как сообщается, под ударом находились 14 населенных пунктов: города Авдеевка, Железное, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Мирноград, Селидово, Торецк, поселок Северное, села Бердичи, Зоряное, Предтечино, Птичье, Рай-Александровка.
В результате атак повреждены 94 гражданских объекта - 47 жилых домов, админздания, дом культуры, учебные заведения, магазины, автошкола, автомойка, складское помещение, гаражи, хозяйственные постройки, транспортные средства, ЛЭП, газопровод.
Из "Градов" оккупанты ударили по Курахово. В результате атак погиб один человек, еще один получил ранения. В результате артиллерийского обстрела в Красногоровке один гражданский человек погиб и один получил ранения.
По городу Селидово россияне нанесли два ракетных удара. Повреждены 8 частных и 2 многоквартирных дома, склад и гаражные помещения, транспортные средства, хозяйственные постройки, автошкола.
Две ракеты "С-300" вражеские войска направили на Константиновку. Разрушениям подверглись 9 домов, учебные заведения, магазин, объект социальной инфраструктуры.
Авиаудар бомбой КАБ-500 российские захватчики нанесли по Торецку. Повреждены 5 многоквартирных домов, админздание, учебное заведение.
Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области за прошедшие сутки в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли двое мирных жителей, еще четверо получили ранения.
Враг ночью ударил ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые
Российская армия нанесла ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области, ранив двух человек и повредив жилые дома и учебное заведение.
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