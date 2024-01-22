россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

российские войска сегодня утром обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб человек, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

1 человек погиб и 1 ранен в результате утреннего удара по Краматорску. россияне обстреляли город около 9:25, тип использованного оружия устанавливаем. - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, на месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранения получила его 31-летняя дочь.

"Даже относительно удаленные от фронта города Донецкой области - все равно опасны. Угроза обстрелов есть всегда", - указал глава ОВА.

Дополнение

Армия рф в ночь на 22 января нанесла ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека, повреждены дома и учебное заведение.