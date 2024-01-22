Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак

В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб

За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.