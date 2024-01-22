Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак
Киев • УНН
Российская армия осуществила 145 обстрелов, в том числе 56 ударов с беспилотников, по 21 населенному пункту в Запорожской области.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали 21 населенный пункт Запорожской области, нанеся 145 ударов, в том числе осуществив 56 дроновых атак, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Захватчики попали по мирным громадам Запорожской области: зафиксировано 145 ударов по 21 населенному пункту
Детали
Как сообщается, рашисты обстреляли из РСЗО Роботино и Лобково. 56 вражеских БПЛА атаковали Новояковлевку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Полтавку, Левадное, Красное, Чаривне, Малиновку, Новодаровку, Новоандреевку, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское.
По территории Орехова, Новоданиловки, Роботино, Левадного, Волшебного, Малой Токмачки, Степногорска, Малых Щербаков, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 87 артиллерийских ударов.
"Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших", - указал Малашко.
Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая22 январь 2024, 06:30 • 5175 просмотров
Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак
Российская армия осуществила 145 обстрелов, в том числе 56 ударов с беспилотников, по 21 населенному пункту в Запорожской области.
Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА
Двое мирных жителей Донецкой области погибли и четверо получили ранения в результате вооруженной агрессии рф, сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации. С 24 февраля в Донецкой области погибли 1835 мирных жителей, еще 4488 получили ранения.
Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.
Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА
За минувшие сутки российские войска выпустили 453 снаряда по Херсонской области в 84 случаях, попав в жилые районы и объекты инфраструктуры, в частности школу и завод. Подразделения противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника.
На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия
Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Днепровском 22 января, что привело к обломкам и пожару на местном предприятии. Несмотря на повреждения здания, никто не пострадал.
Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады
В воскресенье российские войска обстреляли акваторию и береговую линию Очакова в Украине, жертв нет. Кроме того, противовоздушная оборона в Николаевской области уничтожила два вражеских беспилотника.
россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW
Российские войска продвинулись в Донецкой области, особенно к югу от Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны. Институт прогнозирует дальнейшую интенсификацию российской активности в этом районе, где, по сообщениям, сосредоточено более 40 000 человек.
В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб
За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.
Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР
22 января отмечается День Соборности Украины, установленный в 1999 году в честь Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 1919 года. Ежегодно в рамках празднования образуются живые цепи, символизирующие духовное единство страны.