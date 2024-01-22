Ворог завдав 145 ударів по Запорізькій області: здійснив 56 дронових атак

Російські війська минулої доби атакували 21 населений пункт Запорізької області, завдавши 145 ударів, у тому числі здійснивши 56 дронових атак, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Загарбники поцілили по мирних громадах Запорізької області: зафіксовано 145 ударів по 21 населеному пункту - написав Малашко у Telegram.

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Як повідомляється, рашисти обстріляли з РСЗВ Роботине та Лобкове. 56 ворожих БПЛА атакували Новояковлівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Полтавку, Левадне, Червоне, Чарівне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку, Гуляйпільське, Білогір'я й Кам'янське.

По території Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Малої Токмачки, Степногірська, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 87 артилерійських ударів.

"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - вказав Малашко.

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