Повітряні Сили ЗСУ завдали 8 ударів по позиціям рф та знищила російську ракету Х-59
Київ • УНН
Українські військові завдали вісім авіаударів по позиціях противника, а також знищили російську керовану ракету Х-59. Ці атаки були частиною широкомасштабних оборонних заходів, під час яких українські війська відбили 53 окремі атаки противника.
Українська військова авіація завдала 8 ударів по позиціям ворога, а ППО знищила керовану ракету росіян Х-59. Про це розповіли у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Деталі
Військові також розповіли, що впродовж поточної доби підрозділами ракетних військ та артилерії завдали задали удару по пункту управління ворога, та знищили одну артилерійську систему, та одну радіолокаційну станцію противника.
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Загалом росіяни завдали два ракетних та 41 авіаційний удари, і здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Через російські терористичні атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Додатково
За даними Генштабу у понеділок наші оборонці відбили 53 атаки ворога. Російські загарбники активно наступали на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Крім того, здійснили декілька невдалих спроб покращити тактичне положення на півдні України.
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Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки вбіля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Тернів Донецької області та ще 4 атаки неподалік Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
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На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога неподалік Роботиного Запорізької області, де окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення.
На Херсонському напрямку протягом доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.