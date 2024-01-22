Сапери ДСНС Дніпропетровщини показали, як утилізують бойову частину авіаційної ракети
Київ • УНН
Сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій безпечно знешкодили та знищили боєголовку від керованої ракети Х-59, знайдену на кладовищі у Дніпровському районі.
На Дніпропетровщині рятувальники знешкодили бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59. Як небезпечну знахідку транспортували та підривали показала пресслужба ДСНС, передає УНН.
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Зазначається, що небезпечний снаряд виявили на території кладовища у Дніпровському районі.
Зокрема, сапери обережно витягли й транспортували бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59 до спеціально підготовленого місця. А група підривників знищила її із дотриманням правил безпеки.