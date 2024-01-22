Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты
Киев • УНН
Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям безопасно обезвредили и уничтожили боеголовку от управляемой ракеты Х-59, найденную на кладбище в Днепровском районе.
На Днепропетровщине спасатели обезвредили боевую часть управляемой авиационной ракеты Х-59. Как опасную находку транспортировали и взрывали показала пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что опасный снаряд обнаружили на территории кладбища в Днепровском районе.
В частности, саперы осторожно извлекли и транспортировали боевую часть управляемой авиационной ракеты Х-59 в специально подготовленное место. А группа подрывников уничтожила ее с соблюдением правил безопасности.
Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты
Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям безопасно обезвредили и уничтожили боеголовку от управляемой ракеты Х-59, найденную на кладбище в Днепровском районе.
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