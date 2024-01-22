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Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты

Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 15:54  •  10240 просмотра

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Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям безопасно обезвредили и уничтожили боеголовку от управляемой ракеты Х-59, найденную на кладбище в Днепровском районе.

На Днепропетровщине спасатели обезвредили боевую часть управляемой авиационной ракеты Х-59. Как опасную находку транспортировали и взрывали показала пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что опасный снаряд обнаружили на территории кладбища в Днепровском районе.

В частности, саперы осторожно извлекли и транспортировали боевую часть управляемой авиационной ракеты Х-59 в специально подготовленное место. А группа подрывников уничтожила ее с соблюдением правил безопасности.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Технологии
Сапери ДСНС Дніпропетровщини показали, як утилізують бойову частину авіаційної ракети
Sappers of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovs'k Region show how to dispose of an aircraft missile warhead
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Саперы ГСЧС Днепропетровщины показали, как утилизируют боевую часть авиационной ракеты

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям безопасно обезвредили и уничтожили боеголовку от управляемой ракеты Х-59, найденную на кладбище в Днепровском районе.

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

По компетентной мобилизации отбор будет проводиться исключительно по специальностям и в дальнейшем мобилизованным не будут менять род деятельности, отметил "Мадьяр".

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Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

Совместная группа по разминированию между Болгарией, Румынией и Турцией может начать работу весной. Оперативная готовность зависит от ратификации соглашения Турцией.

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Противоминная группировка Турции Болгарии и Румынии может заработать уже весной

россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

Российские войска атаковали Херсон, в результате чего один человек получил взрывную травму и легкие ранения головы.

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россияне ударили по Херсону: есть пострадавший

53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги

Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги. Почетную награду вручил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий

Правоохранители с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся материалов.

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В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий

Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины

Вражеские обстрелы российских войск обесточили две угольные шахты в Донецке, в результате чего 94 шахтера оказались в ловушке под землей. Впоследствии электроснабжение было восстановлено.

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Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины

На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения

44-летний российский агент из Синельниковского района, которого дистанционно завербовал российский офицер, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Агент фиксировал для России маршруты полетов украинских военных самолетов и отслеживал передвижение военной техники.

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На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения

россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: есть погибший и раненый

Российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один был ранен. В результате обстрела также загорелся гражданский автомобиль и были повреждены здания, в том числе магазин.

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россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: есть погибший и раненый

Илон Маск посетил бывший концлагерь Освенцим

Илон Маск посетил Освенцим накануне Международного дня памяти жертв Холокоста. Он также примет участие в симпозиуме по борьбе с антисемитизмом.

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