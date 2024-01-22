Ворожий обстріл Куп'янська: чоловік живцем згорів в автівці, прокуратура розпочала розслідуваннчя
Київ • УНН
Під час обстрілу Куп'янська російськими військовими загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення. Прокуратура розпочала розслідування.
У результаті ворожого обстрілу Куп'янська чоловік живцем згорів в автівці, ще одна людина отримала поранення. Як повідомили у прокуратурі, за даним фактом розпочато досудове розслідування, передає УНН.
"... розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 22 січня близько 15:45 російські військові здійснили обстріл зі ствольної артилерії по місту Купʼянськ.
Ворожий снаряд влучив поруч з цивільною автівкою. Водій згорів живцем, наразі його особа встановлюється.
Інший снаряд влучив поблизу двоповерхового житлового будинку: будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень.
Отримав поранення 66-річний чоловік.
Також сьогодні близько 13:40 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селк Григорівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.