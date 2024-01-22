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Ворожий обстріл Куп'янська: чоловік живцем згорів в автівці, прокуратура розпочала розслідуваннчя

Ворожий обстріл Куп'янська: чоловік живцем згорів в автівці, прокуратура розпочала розслідуваннчя

Київ • УНН

 • 30067 перегляди

Під час обстрілу Куп'янська російськими військовими загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення. Прокуратура розпочала розслідування.

У результаті ворожого обстрілу Куп'янська чоловік живцем згорів в автівці, ще одна людина отримала поранення. Як повідомили у прокуратурі, за даним фактом розпочато досудове розслідування, передає УНН.

"... розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 22 січня близько 15:45 російські військові здійснили обстріл зі ствольної артилерії по місту Купʼянськ.

Ворожий снаряд влучив поруч з цивільною автівкою. Водій згорів живцем, наразі його особа встановлюється.

Інший снаряд влучив поблизу двоповерхового житлового будинку: будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень.

Отримав поранення 66-річний чоловік.

Також сьогодні близько 13:40 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селк Григорівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

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