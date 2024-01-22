Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование
Киев • УНН
Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.
В результате вражеского обстрела Купянска мужчина заживо сгорел в машине, еще один человек получил ранения. Как сообщили в прокуратуре, по данному факту начато досудебное расследование, передает УНН.
"... начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 января около 15:45 российские военные совершили обстрел из ствольной артиллерии по городу Купянск.
Вражеский снаряд попал рядом с гражданской машиной. Водитель сгорел заживо, сейчас его личность устанавливается.
Другой снаряд попал вблизи двухэтажного жилого дома: здание частично разрушено. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения.
Получил ранения 66-летний мужчина.
Также сегодня около 13:40 враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Григорьевка Купянского района. В результате обстрела в селе повреждено более 30 жилых домов и лицей.
Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.
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