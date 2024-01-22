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Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 17:57  •  10856 просмотра

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Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.

В результате вражеского обстрела Купянска мужчина заживо сгорел в машине, еще один человек получил ранения. Как сообщили в прокуратуре, по данному факту начато досудебное расследование, передает УНН.

"... начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 января около 15:45 российские военные совершили обстрел из ствольной артиллерии по городу Купянск.

Вражеский снаряд попал рядом с гражданской машиной. Водитель сгорел заживо, сейчас его личность устанавливается.

Другой снаряд попал вблизи двухэтажного жилого дома: здание частично разрушено. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения.

Получил ранения 66-летний мужчина.

Также сегодня около 13:40 враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Григорьевка Купянского района. В результате обстрела в селе повреждено более 30 жилых домов и лицей.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Ворожий обстріл Куп'янська: чоловік живцем згорів в автівці, прокуратура розпочала розслідуваннчя
Enemy shelling of Kupyansk: a man burned alive in a car, prosecutors launch investigation
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