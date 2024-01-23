Атака рф на Киев: известно уже о 9 пострадавших

В Киеве в результате утренней вражеской атаки известно уже о 9 пострадавших людях, 8 из них госпитализированы. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Сейчас 9 человек пострадали в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализировали. В частности одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте - написал Кличко в Telegram.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.

Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона. Есть повреждения и пожары. Сообщалось о 7 пострадавших. Впоследствии стало известно, что один человек погиб, о чем указали в КГВА.

Также враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие. Также попадания зафиксированы в самом Харькове, есть перебои с водой и светом. В Харькове известно о 2 погибших, есть пострадавшие.

В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший.