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Атака рф на Харків: голова ОВА повідомив про двох загиблих жінок, серед постраждалих - дитина

Атака рф на Харків: голова ОВА повідомив про двох загиблих жінок, серед постраждалих - дитина

Київ • УНН

 • 41312 перегляди

Дві жінки загинули у Харкові внаслідок ворожого обстрілу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

У Харкові внаслідок ранкової ворожої атаки відомо про двох загиблих жінок, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

За оновленими даними, внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули 2 жінки. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань

- написав Синєгубов у Telegram.

За даними Синєгубова, одній з жертв - 59 років, вона загинула наслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові.

Також до повідомлення про двох жертв він повідомляв про 4 госпіталізованих до медичної установи, серед них - десятирічна дівчинка. 

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона. Повідомлялося про 7 постраждалих. Згодом стало відомо, що одна людина загинула, про що вказали у КМВА.

Також ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі. Також влучання зафіксовано у самому Харкові, є перебої з водою та світлом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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