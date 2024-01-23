Атака рф на Харьков: глава ОВА сообщил о двух погибших женщинах, среди пострадавших - ребенок

В Харькове в результате утренней вражеской атаки известно о двух погибших женщинах, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий - написал Синегубов в Telegram.

По данным Синегубова, одной из жертв - 59 лет, она погибла в результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове.

Также до сообщения о двух жертвах он сообщал о 4 госпитализированных в медицинское учреждение, среди них - десятилетняя девочка.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона. Сообщалось о 7 пострадавших. Впоследствии стало известно, что один человек погиб, о чем указали в КГВА.

Также враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие. Также попадание зафиксировано в самом Харькове, есть перебои с водой и светом.