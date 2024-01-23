У Харкові через атаку рф зруйновано під'їзд багатоповерхівки - мер

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Російські війська завдали удару по житловому будинку в Харкові, спричинивши серйозні руйнування і залишивши деякі домівки міста без електрики і води, повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Харкові внаслідок ранкового удару російських військ повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, завали намагаються розібрати, щоб знайти під ними людей. Також в одному з районів міста немає світла, частково - води, повідомив у вівторок мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей

- написав Терехов у Telegram.

З його слів, також "в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води". Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів, додав мер.

Доповнення

Очільник СУ ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що ворожі удари прийшлися і по Харкову, і по області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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