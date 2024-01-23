В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове, вызвав серьезные разрушения и оставив некоторые дома города без электричества и воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Харькове в результате утреннего удара российских войск полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, завалы пытаются разобрать, чтобы найти под ними людей. Также в одном из районов города нет света, частично - воды, сообщил во вторник мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
В результате утреннего обстрела имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей
По его словам, также "в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды". Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов, добавил мэр.
Дополнение
Глава СУ ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вражеские удары пришлись и по Харькову, и по области.
В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр
Российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове, вызвав серьезные разрушения и оставив некоторые дома города без электричества и воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.
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