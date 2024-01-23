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В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр

В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 05:54  •  22664 просмотра

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Российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове, вызвав серьезные разрушения и оставив некоторые дома города без электричества и воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В Харькове в результате утреннего удара российских войск полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, завалы пытаются разобрать, чтобы найти под ними людей. Также в одном из районов города нет света, частично - воды, сообщил во вторник мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

В результате утреннего обстрела имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей

- написал Терехов в Telegram.

По его словам, также "в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды". Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов, добавил мэр.

Дополнение

Глава СУ ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вражеские удары пришлись и по Харькову, и по области.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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