В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр

В Харькове в результате утреннего удара российских войск полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, завалы пытаются разобрать, чтобы найти под ними людей. Также в одном из районов города нет света, частично - воды, сообщил во вторник мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

В результате утреннего обстрела имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей - написал Терехов в Telegram.

По его словам, также "в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды". Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов, добавил мэр.

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Глава СУ ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вражеские удары пришлись и по Харькову, и по области.