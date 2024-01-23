Російський обстріл Харкова: пошкоджено житлові будинки, є поранені
Київ • УНН
Російський артилерійський обстріл влучив у передмістя Харкова, поранивши кількох людей, у тому числі дітей, і пошкодивши житлові будинки. Одна з ракет навіть влучила в газопровід.
У передмісті Харкова зафіксували чотири влучання від російських обстрілів, повідомив керівник слідчого управління поліції Сергій Болвінов, передає УНН.
Деталі
Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу
За даними Болвінова, одна з ракет поцілила в газопровід.
Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300
Доповнення
За даними Генштабу, ворог бив ракетами по Харкову та Балаклії Харківської області. Зранку російські окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400.
Ворог у Харкові вдарив по житловій забудові, пошкоджений будинок23.01.24, 04:42 • 40884 перегляди