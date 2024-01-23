Российский обстрел Харькова: повреждены жилые дома, есть раненые

В пригороде Харькова зафиксировали четыре попадания от российских обстрелов, сообщил руководитель следственного управления полиции Сергей Болвинов, передает УНН.

Детали

Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу сказано в сообщении.

По данным Болвинова, одна из ракет попала в газопровод.

Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно - двумя ракетами С-300 говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Генштаба, враг бил ракетами по Харькову и Балаклее Харьковской области. Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С300/400.

Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом