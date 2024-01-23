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Атака рф на Київ: КМВА повідомляє про загиблу жінку та чотирьох поранених

Київ • УНН

 • 36462 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу Києва одна жінка загинула і четверо людей отримали поранення

У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених людей, повідомили у КМВА, додавши, що інформація уточнюється, передає УНН.

Внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами

- повідомили у КМВА у Telegram.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона. Повідомляється про 7 постраждалих.

Також ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі. Також влучання зафіксовано у самому Харкові, є перебої з водою та світлом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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