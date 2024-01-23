Атака рф на Киев: КГВА сообщает о погибшей женщине и четырех раненых

В Киеве в результате утренней вражеской атаки известно об одной погибшей женщине и четырех раненых людях, сообщили в КГВА, добавив, что информация уточняется, передает УНН.

В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство - с минно-взрывными травмами - сообщили в КГВА в Telegram.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона. Сообщается о 7 пострадавших.

Также враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие. Также попадание зафиксировано в самом Харькове, есть перебои с водой и светом.